

أكد جوشوا بيكر الناطق باسم الخارجية الأمريكية أن الجانب الأمريكي انتظر كثيرا لقاء الرئيسين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين، الذي مثل انطلاقة ناجحة للحوار حول القضايا ذات الأهمية.

وفي حديث أدلى به الناطق الأمريكي لراديو Baltkom اللاتفي، قال: “لقاء بوتين ترامب، كان غاية في الأهمية بالنسبة إلى واشنطن نظرا لأن الرئيس ترامب كان متمسكا بالحوار المباشر مع نظيره الروسي، وانتظر كثيرا هذا اللقاء”.

وأضاف: “هناك الكثير من الخلافات التي تعكر صفو العلاقات بين موسكو وواشنطن، وفي مقدمتها التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث إن واشنطن على ثقة تامة بحدوث هذا التدخل، وترامب توقف مع الرئيس الروسي عند هذه القضية خلال بحث البلدين سبل تعزيز الأمن المعلوماتي”.

وفي التعليق على السبب من وراء امتداد لقاء الرئيسين لأكثر من ساعتين خلافا لما كان مقررا، قال المتحدث الأمريكي: “ترامب على كل حال يدرك كل الإدراك مدى أهمية العلاقات الروسية الأمريكية التي تفوق مسألة الأمن المعلوماتي بكثير”.

وتابع: “هذا ما يسوّغ تكريس الزعيمين حيزا كبيرا من وقتهما لبحث الأزمة السورية. وهذا يفسر كذلك صدور البيان الروسي الأمريكي المشترك في أعقاب مباحثات الرئيسين بصدد إعلان منطقة وقف جديدة للتصعيد جنوب سوريا، وبحثهما القضايا السياسية ذات الأهمية بما فيها التسوية في أوكرانيا”.

واستطرد قائلا: “الكونجرس الأمريكي في الوقت الراهن يبحث كيفية تشديد العقوبات الأمريكية ضد روسيا، فيما أرى أن العلاقات الروسية الأمريكية أهم بالنسبة إلى ترامب من السياسة الداخلية الأمريكية، بلادنا معنية جدا بإيجاد سبل للتعاون مع روسيا، ولاسيما على صعيد التسوية في أوكرانيا وسوريا ومكافحة الإرهاب الدولي”.

وختم بالقول: “ترامب استمع إلى وجهات نظر بوتين تجاه الكثير من القضايا، كما أوضح بشكل لا لبس فيه مواقف واشنطن تجاه القضايا التي نعتزم حلها على الحلبة الدولية، لقاء بوتين وترامب في هامبورغ، مثل انطلاقة ناجحة للحوار بين الولايات المتحدة وروسيا”.