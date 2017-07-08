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وفد من المركز الثقافي المصري بنيويورك يزور الأهلي
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وفد من المركز الثقافي المصري بنيويورك يزور الأهلي

2017-07-08 19:17:33

حرص وفد من المركز الثقافي المصري في نيويورك على زيارة النادي الأهلي اليوم السبت، حيث كان في استقباله الدكتور ياسر أيوب مدير قطاع الإعلام بالنادي.

وقام الوفد بجولة داخل النادي والتقط الصور التذكارية أمام دولاب بطولات النادي الأهلي وداخل إستاد التتش.

وأبدى أعضاء الوفد سعادتهم الغامرة بالتواجد داخل النادي الأهلي، مؤكدين أنهم كانوا ـ جميعاـ يتطلعون لهذه الزيارة منذ فترة؛ نظرًا لشعبية النادي الأهلي الجارفة ولحجم بطولاته وإنجازاته التي يفخر بها كل مصري خاصة المقيمين بالخارج.

وشدد الوفد على اعتزازه بالنجاحات التي يحققها النادي الأهلي في ظل قيادة المهندس محمود طاهر لمجلس إدارة النادي في الفترة الحالية، مشيدين بحجم الطفرة الإنشائية غير المسبوقة التي يشهدها النادي في هذه الفترة.

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