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ميركل تنتقد اعتزام الأكراد إجراء استفتاء للاستقلال عن العراق
ميركل وترامب

ميركل تنتقد اعتزام الأكراد إجراء استفتاء للاستقلال عن العراق

2017-07-08 20:01:20

انتقدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اعتزام الأكراد إجراء استفتاء خلال العام الجارى بشأن الاستقلال عن العراق .

وذكرت قناة (روسيا اليوم) - في نشرتها الليلة باللغة الانجليزية - أن ميركل أكدت - فى مؤتمر صحفى على هامش قمة العشرين فى هامبورج الألمانية - ضرورة بقاء المناطق الكردية جزء من العراق .

وشددت ميركل على أن بقاء المناطق الكردية داخل العراق يعتبر شرطا لاستمرار التأييد للأكراد .

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