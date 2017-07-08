7 عوامل تسبب لك الشعور بـ"بالتعب والإرهاق" الدائمين

يبدُو طبيعيًا أن يشعر الإنسان بالإرهاق، بين الفينة والأخرى، ذلك أن الجسم يتعب بدوره جراء أنشطته المستمرة، لكن حين يطولُ الإرهاق لفترة غير مألوفة، فإن ثمة ما يدعو ...