شهد اليوم المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة مباراة المنتخب الوطنى للشباب مع نظيره الياباني في بطولة كأس العالم للشباب تحت 19 سنة والتي تقام تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، وتستضيفها مصر على مجمع الصالات المغطاة بإستاد القاهرة خلال الفترة من 1 إلى 9 يوليو2017 بالصالة المغطاة رقم (2) بحضور مجدى أبو فريخة رئيس الاتحاد الصرى لكرة السلة و هشام الحريرى رئيس المنطقة الخامسة الافريقية لكرة السلة و على درويش المدير التنفيذي لهيئة الاستاد و شكرى حسن وكيل الوزارة للاداء الرياضى و إسماعيل الفار وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير و محمد كساب مدير عام العلاقات العامة والاعلام.

وقد وقف الحضور دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن في سيناء.

يتلقى المنتخب المصرى بمنتخب بروتوريكو في حال فوزه على المركزين التاسع والعاشر،وفي حالة الخسارة يواجه منتخب نيوزيلندا في مباراة المركز 11 ،و12.

كانت نتيجة مباراة بورتوريكو ونيوزيلندا قد اسفرت عن فوز بوتو ريكو 74- 70 .