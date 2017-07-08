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كلوب: صلاح يمتلك الخصائص التي أبحث عنها
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كلوب: صلاح يمتلك الخصائص التي أبحث عنها

2017-07-08 19:14:37

أفصح يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن سعادته بضم اللاعب المصري محمد صلاح، لصفوف الريدز مؤكداً أن الفرعون يمتلك الخصائص التي يبحث عنها.

وكان محمد صلاح قد انضم لليفربول خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية حالياً في صفقة هي الأغلى في تاريخ الريدز.

وقال كلوب في تصريحاته الصحفية اليوم على هامش تدريبات الفريق : لا يوجد شك بأن صلاح يمتلك جميع تلك الخصائص. لياقته البدنية رائعة ويستطيع الجري بسرعة عالية ولمدة طويلة.

وأضاف كلوب : أتطلع للعمل مع صلاح بشكل كبير.

وشارك الفرعون المصري في تدريبات فريقه الجديد اليوم تمهيدا لانطلاق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريمييرليج”.

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