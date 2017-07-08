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بدء توافد جماهير الأهلي على ملعب برج العرب
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بدء توافد جماهير الأهلي على ملعب برج العرب

2017-07-08 19:07:29

بدأت جماهير النادي الأهلي، في التوافد إلى استاد برج العرب بالإسكندرية، الذى سيقام عليه لقاء الأهلي ونظيره القطن الكاميروني، ضمن الجولة السادسة والأخيرة، من مرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
ويحتاج الفريق المصري إلى الفوز بأي نتيجة خلال لقاء اليوم، حتى يتمكن من الصعود للأدوار التالية للبطولة.
ويلتقي الفريقان مساء اليوم في التاسعة مساء، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين. .

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