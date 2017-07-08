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أحمد مرتضى منصور ينفي إصابة رئيس الزمالك في حادث سيارة
أحمد مرتضى منصور

أحمد مرتضى منصور ينفي إصابة رئيس الزمالك في حادث سيارة

2017-07-08 19:14:16
كتب - أ ش أ

نفى أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن إصابة رئيس النادي في حادث سير.
وقال أحمد مرتضى -في تصريحاته للموقع الرسمي لنادي الزمالك- إن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لم يتعرض لحادث طريق، مشيرا إلى أن هذا الكلام عار تماما عن الصحة، وأن والده بخير وسيكون أول المتواجدين لتشجيع الفريق غدا أمام أهلي طرابلس الليبي.
وأضاف “نحن جميعا الان خلف الفريق، وعلينا التكاتف من أجل هدف واحد وهو فوز الزمالك وتأهله لدور الثمانية الإفريقي”.

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