كشفت شبكة “سكاي سبورت ألمانيا”، أن نادي يوفنتوس الإيطالي توصل إلى إتفاق مع النجم البرازيلي دوجلاس كوستا، جناح نادي بايرن ميونيخ الألماني.

وبعد أن تناولت بعض الصحف، أخباراً في الفترة الأخيرة تفيد بأن الصفقة فشلت بسبب الأختلافات بين الناديين بسبب المقابل المادي، ولكن كل هذه الأخبار تم نفيها اليوم.

وتقول السكاي، إن النجم البرازيلي سينتقل إلى مدينة تورينو من أجل القيام بالكشف الطبي، وإن الصفقة ستكون بقيمة 40 مليون يورو ستدفعها إدارة السيدة العجوز، ولكن أول عام من سيلعب كوستا على سبيل الإعارة بقيمة 10 مليون يورو، لتكون الصفقة كاملة بمبلغ 50 مليون يورو.