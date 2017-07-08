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الإثنين موعد الكشف الطبي للاعب سيبايوس تمهيدا للانتقال لريال مدريد
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الإثنين موعد الكشف الطبي للاعب سيبايوس تمهيدا للانتقال لريال مدريد

2017-07-08 18:45:05

كشفت تقارير صحفية اسبانية عن موعد الفحص الطبي للاعب داني سيبايوس نجم فريق ريال بيتيس الإسباني، والمقدر له الإثنين المقبل تمهيداً لانتقاله لصفوف ريال مدريد .

وقالت صحيفتي الماركا وآس أن اللاعب سيخضع للفحص الطبي في البرنابيو يوم الإثنين المقبل بعدما فضل الانتقال لبطل أوروبا الموسم الماضي عن غريمه التقليدي برشلونة.

ومن المنتظر أن تصل صفقة اللاعب ل18 مليون يورو وذلك في عقد طويل الأمد مع الميرنجي يصل حتى موسم 2022.

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