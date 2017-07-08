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الآلاف في مظاهرة بهامبورج ضد تمويل قطر للإرهاب
الشيخ تميم بن حمد آل ثان أمير قطر

الآلاف في مظاهرة بهامبورج ضد تمويل قطر للإرهاب

2017-07-08 18:44:05
كتب - متابعات

شارك الآلاف في مظاهرة بمدينة هامبورج الألمانية للتنديد بدعم وتمويل قطر للجماعات المتطرفة والإرهابية.
وضمت المظاهرة عرب وألمان، بالإضافة إلي متظاهرين آخرين من الدول الأوروبية، للاحتجاج على السياسات القطرية خارج مقر انعقاد قمة مجموعة العشرين.

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