

أعلن الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، اليوم السبت، عقب مؤتمر صحفى مشترك مع رئيسة الوزراء البريطانية، تريزا ماى في قمة مجموعة العشرين عن زيارة قادمة لإنجلترا، رغم معارضة عمدة لندن والعديد من البريطانيين للأمر.

وذكرت صحيفة لو باريزيان الفرنسية أن استياء الشعب البريطانى من ترامب يرجع إلى تصديق البيت الأبيض على المرسوم المعادى للهجرة، بالإضافة إلى شخصية الرئيس الأمريكى نفسها التى وصفوها “بالمبتذلة”.

وجمعت عريضة عبر الإنترنت عام 2015 توقيع 1.8 مليون شخص ضد زيارة ترامب للدولة، مطالبة بأن تكون زيارته الأولى لإنجلترا زيارة عادية لتجنب “إحراج” الملكة جراء اللقاء البروتوكولي مع الرئيس الأمريكي، حيث إن “كراهيته المعلنة للنساء وابتذاله يجعلانه غير مؤهل للالتقاء بالملكة إليزابيث الثانية”، وقد قدمت تلك العريضة للبرلمان البريطانى، ولكن لم يتم التصويت عليها بعد.

وفي المقابل، يحظى الرئيس الأمريكى بدعم رئيسة الوزراء، تريزا ماى فى هذا الأمر، وذلك لأن الدولتين تجمعهما مصلحة مشتركة خاصة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، وسيعمل ترامب على استغلال تلك الفرصة لمحاولة توقيع اتفاق تجارى جديد مع المملكة المتحدة، واصفًا إياه بأنه اتفاق “شديد الأهمية”.