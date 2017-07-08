وصل اليوم النجم الدولي المصري محمد صلاح لحضور أول حصة تدريبية له مع فريقه الجديد ليفربول في مقر التدريبات ميلوود, استعداداً للموسم الجديد.

ونشر الموقع الرسمي للريدز صوراً فوتوغرافية لمحمد صلاح في تلك الحصة التدريبة الأولى له.

وشارك صلاح مع 8 لاعبين آخرين في التدريبات الرئيسية اليوم في حين لم يكتمل العدد لقضاء بعض اللاعبين أجازاتهم السنوية وارتباطاتهم مع منتخبات بلادهم.