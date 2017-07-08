أكد رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات رجب شحاتة، أهمية تمديد قرار حظر تصدير الأرز الذي اتخذ بالتنسيق بين مجلس الوزراء ووزارة التموين والتجارة الداخلية من جهة، وشعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية من جهة أخرى.

وقال رجب ـ في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت ـ إن القرار يسهم بشكل كبير في ضبط الأسعار، كونه يأتي في إطار الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتوفير السلع للمستهلك بكميات وبأسعار تناسب احتياجاته.

وأضاف رجب أن أسعار الأرز الأبيض السائب تتراوح حاليا بين 6 جنيهات إلى 7 جنيهات للكيلو، كما يتراوح سعر المعبأ من 5ر6 جنيه بالتموين إلي 5ر7 بالأسواق المحلية.

وأشار إلى أن أسعار الأرز تتجه إلى الانخفاض نظرا لوجود فائض يقدر بحوالي 750 ألف طن من محصول 2016 ـ 2017، كما سيظهر المحصول الجديد من الأرز في الأسواق خلال الأيام المقبلة.