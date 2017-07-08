«البحرية الليبية» تكشف تفاصيل إنقاذ 80 مهاجرًا غير شرعي شرق طرابلس2017-07-08 18:44:01
أكد الناطق باسم القوات البحرية الليبية، العميد بحار أيوب قاسم، اليوم السبت إنقاذ 80 مهاجرًا غير شرعي قبالة شواطئ منطقة «فم الوادي» شمال غرب القره بوللي شرق العاصمة الليبية طرابلس غرب البلا د، فيما قال الناجون إن نحو 20 مهاجرًا على الأقل فقدوا بينهم نساء وأطفال.
وقال قاسم، في تصريحات إلى «بوابة الوسط» الليبية ، إن معلومات واردة من صيادين اليوم السبت تفيد بوجود قارب هجرة غير شرعية مُحطمًا ووجود مهاجرين أحياء متشبثين بالحطام، فانتقل أفراد حرس السواحل التابعين لقطاع طرابلس إلى المكان، وتمكنوا من إنقاذ 80 مهاجرًا غير شرعي بينهم 20 امرأة.
وأوضح قاسم أن القارب كان محطمًا بالكامل وتفجر بالونه، والأحياء الذين تم إنقاذهم أفادوا بوجود 20 مفقودًا على الأقل بينهم نساء و (7) أطفال، لافتًا إلى أن «عملية الإنقاذ تمت بمشاركة 10 قوارب ملك لصيادين، وبمساعدتهم، نظرًا لقلة إمكانات نقطة حرس السواحل، وعدم وجود أية قطعة بحرية لديهم (زورق أو قارب مطاطي).»
وأضاف أن «المهاجرين غير الشرعيين من جنسبات أفريقية (نيجيريا والسنغال والكاميرون وساحل العاج وغانا)، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بقاعدة معيتيقة لتسلمهم.
وأشار الناطق باسم القوات البحرية الليبية إلى أنه بحسب اتفاق مع جهاز حرس السواحل فإنه كان ينبغي على المنظمة الدولية للهجرة أن تقوم بدعم وتنفيذ بعض الأعمال لهذه النقطة، لكن للأسف فإن المنظمة تتلكأ في تقديم المتفق عليه اتجاه نقطة القره بوللي لحرس السواحل، مؤكدًا أن هذه النقطة تعاني نقصًا شديدًا في الإمكانات ويجب تقديم الدعم لها، خصوصًا أنه يتوقع أن تتزايد معدﻻت تدفق الهجرة غير الشرعية في منطقة القره بوللي.
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