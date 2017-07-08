أكد الشيف “أسامة السيد” يُمكن حفظ المكرونة في الثلاجة بعد سلقها بوضعها في وعاء أو كيس مُحكم الغلق لمدة 3-5 أيام، مع إضافة قليل من الزيت كي لا تلتصق، كما يجب حفظها بدون صلصة، حيث تُضاف قبل التقديم.

وأضاف عبر موقعه الرسمي أن أما عن حفظها بالفرن، فأفضل الأنواع لذلك هي ذات الحجم الكبير والتي تُخبز في الفرن، مثل اللازانيا والمكرونة بالباشميل، حيث يُمكن إعداد قالاب المكرونة، ولفه جيداً ثم تجميده بالفريزر لحين استخدامه، وعموماً، عند سلق المكرونة يُراعى عدم تسويتها تسويه كاملة حتى لا تتعجن عند فكها ووضعها في ماء ساخن بعد التجميد.