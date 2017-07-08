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محمود طاهر يطالب لاعبي الأهلي بالفوز على القطن الكاميروني
محمود طاهر رئيس النادي اﻻهلي

محمود طاهر يطالب لاعبي الأهلي بالفوز على القطن الكاميروني

2017-07-08 18:30:35

حرص المهندس محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي، على إجراء مكالمة تليفونية بسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق، وذلك قبل لقاء القطن الكاميروني.
ونقل محمود طاهر لعبدالحفيظ ثقته في الجهاز الفني للفريق واللاعبين مطالبا إياهم بتحقيق الفوز للصعود إلى دور الثمانية من البطولة.
وكان مجلس إدارة النادي قد رصد مكافآت مالية من أجل تحقيق الفوز وتحقيق اللقب الإفريقي.
ويستضيف الأهلي نظيره القطن الكاميروني، في التاسعة مساء اليوم السبت، على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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