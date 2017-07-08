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اليونسكو تدرج العاصمة الإريترية "أسمرة" على قائمة التراث العالمي
الصين واليونسكو

اليونسكو تدرج العاصمة الإريترية "أسمرة" على قائمة التراث العالمي

2017-07-08 18:31:54

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) اليوم /السبت/ إدراج العاصمة الإريترية أسمرة إلى قائمة مواقع التراث العالمى.

ونسبت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) لمسؤولين في إريتريا قولهم، إن مدينة أسمرة تشتهر بفن العمارة الإيطالية، بما في ذلك دور السينما ومحطات البنزين والبنوك والمحلات التجارية التى بنيت خلال فترة الاستعمار الإيطالي للبلاد.

وأشار المسؤولون -وفق (بي بي سي)- إلى أن قرار منطمة اليونسكو بإدراج العاصمة الإريترية أسمرة على لائحة التراث العالمي يعد انتصارا ليس فقط للشعب الإريتري بل لإفريقيا والعالم أجمع.

يشار إلى أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو) صوتت بأغلبية 12 صوتا مقابل 3 وامتناع 6 عن التصويت، على إدراج مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، التي يعيش فيها 200 ألف فلسطيني مقابل بضع مئات من المستوطنين الإسرائيليين على لائحة التراث العالمي.

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