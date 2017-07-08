رئيس الحكومة التونسية يبدأ بعد غد زيارة إلى أمريكا تستغرق 3 أيام

يزور رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد بعد غد /الإثنين/ الولايات المتحدة الأمريكية، تزامنا مع احتفال البلدين بالذكرى 220 لإرساء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وسيجري رئيس الحكومة التونسية - خلال الزيارة التي تستغرق ثلاثة أيام - سلسلة من المحادثات الرسمية مع كبار المسؤولين السياسيين بالإدارة الأمريكية الجديدة وأعضاء الكونجرس ونائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزراء المالية والدفاع والتجارة ومجلس الأمن القومي الأمريكي ومستشار ترامب لشؤون الأمن القومي؛ لتأكيد العلاقات التاريخية والمتميزة بين البلدين والتشاور حول سبل مزيد ترسيخ التعاون والشراكة المثمرة والقائمة بين البلدين في شتى الميادين، وكذلك تكثيف التنسيق لمجابهة التحديات المشتركة في مقدمتها آفة الإرهاب والتطرف والجهود الدولية المبذولة لمكافحتها .

كما يتضمن برنامج الزيارة عددا من الاجتماعات مع كبار المسؤولين بالمؤسسات المالية الدولية، ومراكز الدراسات والتفكير الأمريكية إلى جانب ممثلين عن الجالية التونسية المقيمة بأمريكا.

وسيبحث الشاهد - خلال الزيارة أيضا - تطوير التعاون الجامعي والتبادل الطلابي من خلال زيادة عدد المنح الجامعية للطلبة والباحثين التونسيين؛ لتمكينهم من تطوير مؤهلاتهم العلمية والبحثية بالمؤسسات الاكاديمية الاكاديمية لاسيما في الميادين التكنولوجية العالية.