رئيس الحكومة التونسية يبدأ بعد غد زيارة إلى أمريكا تستغرق 3 أيام2017-07-08 18:23:31
يزور رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد بعد غد /الإثنين/ الولايات المتحدة الأمريكية، تزامنا مع احتفال البلدين بالذكرى 220 لإرساء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وسيجري رئيس الحكومة التونسية - خلال الزيارة التي تستغرق ثلاثة أيام - سلسلة من المحادثات الرسمية مع كبار المسؤولين السياسيين بالإدارة الأمريكية الجديدة وأعضاء الكونجرس ونائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزراء المالية والدفاع والتجارة ومجلس الأمن القومي الأمريكي ومستشار ترامب لشؤون الأمن القومي؛ لتأكيد العلاقات التاريخية والمتميزة بين البلدين والتشاور حول سبل مزيد ترسيخ التعاون والشراكة المثمرة والقائمة بين البلدين في شتى الميادين، وكذلك تكثيف التنسيق لمجابهة التحديات المشتركة في مقدمتها آفة الإرهاب والتطرف والجهود الدولية المبذولة لمكافحتها .
كما يتضمن برنامج الزيارة عددا من الاجتماعات مع كبار المسؤولين بالمؤسسات المالية الدولية، ومراكز الدراسات والتفكير الأمريكية إلى جانب ممثلين عن الجالية التونسية المقيمة بأمريكا.
وسيبحث الشاهد - خلال الزيارة أيضا - تطوير التعاون الجامعي والتبادل الطلابي من خلال زيادة عدد المنح الجامعية للطلبة والباحثين التونسيين؛ لتمكينهم من تطوير مؤهلاتهم العلمية والبحثية بالمؤسسات الاكاديمية الاكاديمية لاسيما في الميادين التكنولوجية العالية.
-
محافظ القاهرة: الانتهاء من تطوير 45 منطقة عشوائية خطرة نهاية 2018
أكد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة أن العاصمة ستشهد العديد من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي والاحتفال ...Fri, 07 Jul 2017 08:59:07 GMT
-
نادلات آليات يجذبن الزبائن لمطعم بيتزا في باكستان
تعمل رابعة وآني وجيني على تلبية طلبات الزبائن وتقديم البيتزا في أحد مطاعم مدينة ملتان الباكستانية، من دون أن يثير ذلك استياء المحافظين في هذه المدينة المعروفة ...Sat, 08 Jul 2017 07:38:40 GMT
-
خبير إماراتي: السيسي تصدى لكل قوى الشر
أكد الدكتور جمال السويدي مدير مركز الإمارات للدراسات السياسية والبحوث الاستراتيجية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تصدى لكل قوى الشر ووضع مصلحة مصر فوق كل شيء، ...Sat, 08 Jul 2017 15:56:30 GMT
-
3 معلومات تجنب مشاركتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي
رغم المحتوى الهائل الذي نقوم بمشاركته يومياً على الشبكات الاجتماعية كالصور والفيديوهات والآراء الشخصية والأفكار وغيرها، إلا أن هناك العديد من المعلومات الحساسة ...Sat, 08 Jul 2017 15:44:38 GMT
-
تدريبات للجيش الإسرائيلي تحاكي اجتياح قطاع غزة والقتال داخل الأنفاق
كشفت صحيفة “يديعوت أحرنوت” أن جيش الاحتلال الاسرائيلي أنهى مساء أمس تدريبات عسكرية في منطقة الجولان السوري المحتل، هي الاضخم من نوعها وتحاكي اجتياح قطاع غزة. ...Fri, 07 Jul 2017 10:01:54 GMT
-
7 أسباب تؤدي للشعور الدائم بالتعب والإرهاق
يبدُو طبيعيًا أن يشعر الإنسان بالإرهاق، بين الفينة والأخرى، ذلك أن الجسم يتعب بدوره جراء أنشطته المستمرة، لكن حين يطولُ الإرهاق لفترة غير مألوفة، فإن ثمة ما يدعو ...Sat, 08 Jul 2017 15:11:40 GMT
-
قواعد هامة عن تناول الماء..تعرف عليها
عندما تمتلئ المعدة بالماء بعد تناول الطعام، تعجز عن إفراز العصارة المسؤولة عن عملية الهضم، وبالتالي تمتلئ المعدة بالغازات مما يؤدي إلى الانتفاخ المزعج بالمعدة. 2- ...Sat, 08 Jul 2017 14:27:06 GMT
-
السعودية تمنع "بي إن سبورت" القطرية في الأماكن العامة والمقاهي والفنادق
كشفت مصادر مطلعة في السعودية، بأن هناك توجهًا خلال اليومين المقبلين بمنع بث قنوات بي إن سبورت القطرية في جميع الأماكن العامة والمقاهي الشعبية والفنادق. وأكدت بحسب ...Sat, 08 Jul 2017 07:34:03 GMT
-
الشوكولاتة تعزز قدرات الدماغ
وجد العلماء الإيطاليون أن الجرعة اليومية من الكاكاو تعمل كمكمل غذائي لمواجهة مختلف أنواع التدهور المعرفي. ووجدت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة لاكويلا ...Sat, 08 Jul 2017 14:01:18 GMT