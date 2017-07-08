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السفير السعودى : نتابع حالة الطفلة شيماء وستعود الى أهلها الجمعة المقبلة
احمد قطان

السفير السعودى : نتابع حالة الطفلة شيماء وستعود الى أهلها الجمعة المقبلة

2017-07-08 19:55:28
محيط ـ اسلام حامد

اكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية ومندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية عميد السلك الدبلوماسي العربي، السفير أحمد بن عبد العزيز قطان‏ انه بالإشارة إلي مناشدة جد الطفلة ⁧شيماء محمود⁩ التي توفي والديها إثر حادث في ⁧المملكة ، فإنه قام بنفسه بالاتصال بالمسئولين في ⁧المملكة ، وتأكد من أن الطفلة ستعود الى أهلها في ⁧مصر⁩ يوم الجمعة القادمة .

واضاف قطان فى تغريدة عبر صفحته على “تويتر” انه في حالة رغبة جد الطفلة شيماء محمود السفر للمملكة لاصطحاب حفيدته، فعليه التوجه إلى مكتب السفير بمقر السفارة السعودية بالجيزة للحصول علي التأشيرة المطلوبة .

 

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