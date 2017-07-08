هولندا: نواصل دعم المشاريع الفلسطينية بدون موافقة إسرائيل2017-07-08 18:19:53
أعلن وزير الخارجية الهولندي بيرت كوندرز منتصف الأسبوع الجاري أن بلاده ستواصل تمويل المشروعات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية إذا لم تحصل على تصريح من إسرائيل، طبقا لمصادر إعلامية فلسطينية وإسرائيلية متطابقة.
وقال كوندرز: “إن بلاده ستواصل دعم المشاريع في الأراضي الفلسطينية، حتى لو لم تكن مرخصة من قبل إسرائيل، معتبرا أن فلسطين تواجه طريق بدون مخرج فيما يخص التراخيص”.
وكان النقاش قد تمحور حول استجوابات قدمها عدد من أعضاء البرلمان إلى وزير الخارجية، بشأن منظومة الكهرباء البيئية التي مولتها هولندا لقرية جبة الذيب، في منطقة بيت لحم، والتي قامت الإدارة المدنية التابعة لوزارة الأمن الإسرائيلية بمصادرة الألواح الشمسية منها، ومركبات أخرى بدعوى عدم الحصول على ترخيص للمكان التي تتواجد به الخلايا.
وردا على وقف تمويل المشاريع للفلسطينيين، أكد كوندرز أن بلاده لن تفعل ذلك بأي شكل من الأشكال. وقال أيضا إن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمات تطوير مختلفة لن تفعل ذلك أيضا، وأضاف “أنه من المهم تقديم المساعدة لسكان يعيشون تحت الاحتلال، مشيرا إلى أن سلوك الحكومة الإسرائيلية في هذه القضية غير مقبول، حيث أن الحديث عن أناس عاشوا طيلة 30 إلى 40 عاما بدون كهرباء، في حين ترفض إسرائيل تحمل المسئولية عنهم، وترفض منحهم تراخيص أيضا”.وأشار إلى أن بلاده حاولت بطرق مختلفة العمل على استصدار تراخيص، من خلال تقديم طلبات، كما فعل ذلك كل المنظمات الدولية، والأمم المتحدة وشركات الاتحاد الأوروبي.
وأقر وزير الخارجية الهولندي بأن جهود بلاده في تطوير المنطقة “ج” لم تنجح، وأشار إلى أن عمليات الهدم الإسرائيلية لم تتوقف رغم الاحتجاجات المتواصلة على المستوى الدبلوماسي من جانب هولندا.يشار إلى أنه 356.000 إسرائيلي يعيشون في 135 مستوطنة ونحو 100 بؤرة استيطانية أقيمت في المنطقة (ج)، واتفقت إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية ضمن الاتفاق المرحلي المبرم عام 1995 حول الضفة الغربية وقطاع غزة على تقسيم الضفة الغربية باستثناء القدس الشرقية بصورة موقتة إلى ثلاث مناطق: منطقة (أ) و(ب) و(ج)، احتفظت إسرائيل في المنطقة (ج) بالسيطرة الكاملة على الأمن والتخطيط وتقسيم الأراضي.
-
محافظ القاهرة: الانتهاء من تطوير 45 منطقة عشوائية خطرة نهاية 2018
أكد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة أن العاصمة ستشهد العديد من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي والاحتفال ...Fri, 07 Jul 2017 08:59:07 GMT
-
نادلات آليات يجذبن الزبائن لمطعم بيتزا في باكستان
تعمل رابعة وآني وجيني على تلبية طلبات الزبائن وتقديم البيتزا في أحد مطاعم مدينة ملتان الباكستانية، من دون أن يثير ذلك استياء المحافظين في هذه المدينة المعروفة ...Sat, 08 Jul 2017 07:38:40 GMT
-
خبير إماراتي: السيسي تصدى لكل قوى الشر
أكد الدكتور جمال السويدي مدير مركز الإمارات للدراسات السياسية والبحوث الاستراتيجية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تصدى لكل قوى الشر ووضع مصلحة مصر فوق كل شيء، ...Sat, 08 Jul 2017 15:56:30 GMT
-
3 معلومات تجنب مشاركتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي
رغم المحتوى الهائل الذي نقوم بمشاركته يومياً على الشبكات الاجتماعية كالصور والفيديوهات والآراء الشخصية والأفكار وغيرها، إلا أن هناك العديد من المعلومات الحساسة ...Sat, 08 Jul 2017 15:44:38 GMT
-
تدريبات للجيش الإسرائيلي تحاكي اجتياح قطاع غزة والقتال داخل الأنفاق
كشفت صحيفة “يديعوت أحرنوت” أن جيش الاحتلال الاسرائيلي أنهى مساء أمس تدريبات عسكرية في منطقة الجولان السوري المحتل، هي الاضخم من نوعها وتحاكي اجتياح قطاع غزة. ...Fri, 07 Jul 2017 10:01:54 GMT
-
7 أسباب تؤدي للشعور الدائم بالتعب والإرهاق
يبدُو طبيعيًا أن يشعر الإنسان بالإرهاق، بين الفينة والأخرى، ذلك أن الجسم يتعب بدوره جراء أنشطته المستمرة، لكن حين يطولُ الإرهاق لفترة غير مألوفة، فإن ثمة ما يدعو ...Sat, 08 Jul 2017 15:11:40 GMT
-
قواعد هامة عن تناول الماء..تعرف عليها
عندما تمتلئ المعدة بالماء بعد تناول الطعام، تعجز عن إفراز العصارة المسؤولة عن عملية الهضم، وبالتالي تمتلئ المعدة بالغازات مما يؤدي إلى الانتفاخ المزعج بالمعدة. 2- ...Sat, 08 Jul 2017 14:27:06 GMT
-
السعودية تمنع "بي إن سبورت" القطرية في الأماكن العامة والمقاهي والفنادق
كشفت مصادر مطلعة في السعودية، بأن هناك توجهًا خلال اليومين المقبلين بمنع بث قنوات بي إن سبورت القطرية في جميع الأماكن العامة والمقاهي الشعبية والفنادق. وأكدت بحسب ...Sat, 08 Jul 2017 07:34:03 GMT
-
الشوكولاتة تعزز قدرات الدماغ
وجد العلماء الإيطاليون أن الجرعة اليومية من الكاكاو تعمل كمكمل غذائي لمواجهة مختلف أنواع التدهور المعرفي. ووجدت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة لاكويلا ...Sat, 08 Jul 2017 14:01:18 GMT