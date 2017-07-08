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علي جمعة: الشك في الزوجة لا علاقة له بصحيح الدين
علي جمعة

علي جمعة: الشك في الزوجة لا علاقة له بصحيح الدين

2017-07-08 18:37:40
كتب - متابعات

شدد الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على أن الشك في الزوجة لا علاقة له بصحيح الدين، لافتًا إلى أنه من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه، وذلك حتى يصل إلى السعادة النفسية واستقرار الأسرة والحب وليس التباغض والتناحر والكراهية.

وقال في برنامجه “والله أعلم”، المذاع على شاشة “سي بي سي”، إن الأطراف المتشددة حاولت عبر السنوات الماضية تشويه الإنسان بدعوى الإسلام من خلال الانتقاص من المرأة ودعوة الرجل إلى تعدد الزوجات، مشددًا على أنه يجب أن تكون الزوجة شريكة للرجل وليست “ضرة”.

وأردف “الدين مع الحياة وليس ضد الحياة والمتشددين وصل بهم الحال إلى الانتحار وقتل النفس بغير حق وكراهية الحياة على الرغم من أن الدين الذي تركه لنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يشجع على الحياة والعمل وأداء الفرائض والأركان عكس ما يعتقد متطرفو الفكر”.

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