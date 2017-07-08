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بالصور.. وصول محمود كهربا لاتحاد جدة
محمود كهربا،

بالصور.. وصول محمود كهربا لاتحاد جدة

2017-07-08 18:26:01

وصل اليوم السبت محمود عبدالمنعم كهربا المحترف المصري بنادي اتحاد جدة السعودي إلى مطار جدة الدولي، لبدء تدريباته الاستعدادية للموسم القادم قبل سفره مع بعثة الفريق إلى لندن لإقامة معسكر إعدادي هناك.
ونجح مسئول الاتحاد عبد الله شرف الدين في تجديد عقد المصري كهربا، بعد نهاية فترة إعارته في وقت سابق.
يذكر ان كهربا كان هدافاً لفريقه اتحاد جدة في الموسم الماضي, كما حسم بطولة كأس ولي العهد أمام النصر بهدف مقابل لا شيء.

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