قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق أن الشهداء ليسوا شهداء فقط بل هم أبطال وحماة للوطن والدين والإنسانية والحضارة ضد الهجمة البربرية والغباوة المتأصلة في خوارج هذا العصر.

وتابع في حواره ببرنامج ” والله أعلم” على شاشة “سي بي سي” تعليقا على حادث رفح الإرهابي أمس أن الشهادة سميت كذلك لأن الشهيد يشاهد الله عز وجل فهنيئا لآبائهم وأمهاتهم وسيأخذون بيد والديهم الى الجنة حتى مهما كان عليه من عمل فالشهيد له شفاعات في سبعين من أهل بيته ، رضي الله عنهم وعن أبائهم وأمهاتهم ولن ارسل عزاء ولكن ارسل تحية لأم الشهيد فالأم عندما تعلم ان فلذة كبدها رحل عن العالم تتألم ويارب يثبت قلبك وانطق بالحق لسانك وجعلك من اهل الحق ونسأل الله ان يلحقنا بهم على الإيمان