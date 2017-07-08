أفادت تقارير أمريكية اليوم /السبت/ بوجود أدلة بشأن دعم قطر لعدة جماعات إرهابية في بلاد مختلفة من بينها الصومال، والمتمثلة في حركة الشباب الصومالية.

وأكدت مصادر أمنية أمريكية -حسبما أفادت قناة ( سكاي نيوز) الإخبارية- أن عبدالرحمن النعيمي، أخطر رجل في قطر وأكبر الممولين للجماعات الإرهابية في العالم، تربطه علاقة وثيقة بزعيم حركة الشباب الصومالية حسن عويس، مشيرة إلى أن النعيمي حول نحو 250 ألف دولار عام 2012 إلى قياديين بالحركة مصنفين في قوائم الإرهاب الدولية.

وفي السياق ذاته، اتهم الرئيس الصومالي السابق شريف شيخ أحمد، تنظيم الحمدين الحاكم في قطر بتقديم دعم مالي لحركة الشباب والتي شنت عدة هجمات خارج حدود الصومال وهو ما يعد مثالا على التحديات التي يمثلها تمويل قطر.