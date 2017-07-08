البيان الختامي لقمة العشرين يشير إلى استمرار الخلاف حول قضايا المناخ

أنهت قمة العشرين أعمالها اليوم ، السبت في مدينة هامبورج الألمانية، بإصدار الدول المشاركة في القمة بيانا ختاميا مشتركا، أعربت فيه عن توافقها حول عدد من النقاط، مع استمرار الخلاف بشأن قضايا المناخ، بسبب تمسك واشنطن بموقفها.

وأظهر البيان الختامي، الذي وافق عليه زعماء دول مجموعة العشرين خلافا بين الولايات المتحدة وبقية الأعضاء على اتفاقية باريس الخاصة بمكافحة آثار تغير المناخ.

وذكر البيان أن الدول علمت بقرار الولايات المتحدة الانسحاب من اتفاقية باريس، وأضاف “زعماء الدول الأعضاء في مجموعة العشرين يعلنون أن اتفاقية باريس لا رجعة فيها”.

وأشادت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل -في مؤتمر صحفي- بالتوصل إلى اتفاق حول التجارة الحرة يدعو إلى الإبقاء على الأسواق مفتوحة، موضحة أن دول مجموعة العشرين اتفقت على مكافحة الحمائية والعمل من أجل ممارسات تجارية عادلة.

وأشارت ميركل إلى رغبة جميع الدول في المشاركة في العولمة والتجارة والاقتصاد العالمي، والتخلص من الحمائية، موضحة أن المباحثات شملت التعاون في المجال الصحي والمرأة والتنمية في إفريقيا، مشيدة بشرطة ولاية هامبورج التي استطاعت تأمين القمة رغم