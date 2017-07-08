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سلامة: صرف زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا في موعده مع مرتب أغسطس
عبدالمحسن سلامة مدير تحرير صحيفة الأهرام‎

سلامة: صرف زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا في موعده مع مرتب أغسطس

2017-07-08 18:01:43

أكد الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين أن زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا ستتم في موعدها مع بداية السنة المالية في أغسطس المقبل، وفقا لما تم الاتفاق عليه خلال لقائه مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء فور توليه منصب النقيب.
ورفض نقيب الصحفيين -في تصريح اليوم السبت- الكشف عن قيمة الزيادة المقررة قائلا إن رئاسة الوزراء هي المسئولة عن الإعلان، حيث أن المفترض صرفها مع مرتب شهر أغسطس المقبل.
على صعيد آخر، كشف سلامة على هامش توقيعه بروتوكول مع برنامج دعم وتطوير التعليم الفني، أن المهندس مصطفى مدبولي وزير الاسكان بصدد تخصيص 300 وحدة سكنية للإسكان المتوسط في “مدينتي” بالتقسيط للصحفيين، فضلا عن إنهاء الموافقات المبدئية على تخصيص قطعة أرض في مدينة السادس من أكتوبر لبناء “مستشفى الصحفيين”.

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