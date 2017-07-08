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غلق 5 صفحات إرهابية على "فيس بوك"
فيس بوك

غلق 5 صفحات إرهابية على "فيس بوك"

2017-07-08 18:01:35
كتب - متابعات

نفذت وزارة الداخلية اليوم السبت، عملية اغلاق لخمسة صفحات تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.
وواصل ضباط قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية جهودهم لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المتعلقة بالتكنولوجيا الحديثة، ومتابعة الصفحات التحريضية على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، ومكافحة جرائم الابتزاز المادى والنصب على المواطنين.
وأسفرت الجهود التى تأتى تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، فى مجال ضبط ومتابعة أنشطة العناصر الإرهابية المحرضة على العنف عن غلق 5 حسابات إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب نشرها مشاركات تحريضية لارتكاب أعمال تخريبية ضد المؤسسات والمواطنين.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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