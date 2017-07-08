 Moheet on google
السبت 8 يوليو 2017 06:49 مساءً
روابط سريعة
جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب كمية من الأدوية
مطار القاهرة‎

جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب كمية من الأدوية

2017-07-08 17:58:37
محيط: أ. ش. أ

أحبطت جمارك مطار القاهرة، برئاسة أحمد العشري، محاولة تهريب كمية كبيرة من الأدوية.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك - في تصريح اليوم - إن مأمور الجمرك محمد رمضان اشتبه في راكب روسي قادم من باكستان ترانزيت البحرين، وبتفتيش حقائبه تم العثور على 4500 شريط فيتامين، مشيرا إلى أن قيمة التعويضات بلغت 360 ألف جنيه.
وقرر رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب سامي عبدالرحمن اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر تهرب جمركي.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3