أحبطت جمارك مطار القاهرة، برئاسة أحمد العشري، محاولة تهريب كمية كبيرة من الأدوية.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك - في تصريح اليوم - إن مأمور الجمرك محمد رمضان اشتبه في راكب روسي قادم من باكستان ترانزيت البحرين، وبتفتيش حقائبه تم العثور على 4500 شريط فيتامين، مشيرا إلى أن قيمة التعويضات بلغت 360 ألف جنيه.

وقرر رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب سامي عبدالرحمن اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر تهرب جمركي.