الشرطة الإيطالية تعتقل شخصا بتهمة القتال بصفوف "داعش" في سوريا2017-07-08 18:00:18
ألقت الشرطة الإيطالية اليوم /السبت/ القبض على شخص من أصل شيشاني بتهمة القتال مع تنظيم داعش الإرهابي في سوريا.
وقال ممثلو الإدعاء - وفقا لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية - إن الأدلة تشير إلى أن المتهم /إلي بومباتالييفكان/ عضوا في شبكة تابعة لتنظيم داعش في بلجيكا، كما أنه مشتبه به بالمشاركة في هجوم على دار نشر في العاصمة الشيشانية جروزني عام 2014 ، مما أسفر عن مقتل صحفيين أجانب وروس.
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