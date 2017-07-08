ألقت الشرطة الإيطالية اليوم /السبت/ القبض على شخص من أصل شيشاني بتهمة القتال مع تنظيم داعش الإرهابي في سوريا.

وقال ممثلو الإدعاء - وفقا لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية - إن الأدلة تشير إلى أن المتهم /إلي بومباتالييفكان/ عضوا في شبكة تابعة لتنظيم داعش في بلجيكا، كما أنه مشتبه به بالمشاركة في هجوم على دار نشر في العاصمة الشيشانية جروزني عام 2014 ، مما أسفر عن مقتل صحفيين أجانب وروس.