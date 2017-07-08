تأجيل محاكمة 48 إخوانيا لاتهامهم بقتل صحفية إلى 29 يوليو2017-07-08 17:56:09
قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل محاكمة 48 متهما من عناصر لجان العمليات النوعية بجماعة الإخوان الإرهابية، إلى جلسة 29 يوليو الجاري، في قضية اتهامهم بارتكاب أحداث العنف التي وقعت بمنطقة “عين شمس” وأسفرت عن مقتل الصحفية ميادة أشرف والطفل شريف عبدالرؤوف والمواطنة ماري جورج.
وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين.
وطالب دفاع المتهمين ببراءتهم من كافة الاتهامات المنسوبة إليهم، استنادا إلى الدفع ببطلان إجراءات إلقاء القبض عليهم وتفتيشهم وتفتيش مساكنهم، وعدم جدية تحريات أجهزة الأمن في شأن الاتهامات بحقهم، وخلو أوراق القضية من أدلة تقطع بارتكابهم للجرائم موضوع الاتهام.
كما دفع محامو المتهمين بشيوع الاتهام وعدم ارتكاب المتهمين لأي من الجرائم محل الاتهام وانتفاء مسئوليهم عن الجرائم التي وقعت، زاعما أن الاعترافات التي أدلى بعضها بعض المتهمين قد صدرت تحت وطأة الإكراه، وكذا انتفاء الاتهام المتعلق بالانضمام إلى جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون كان الإرهاب أحد وسائلها لتنفيذ أغراضها.
كانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت عن ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم في غضون الفترة من يناير عام 2014 وحتى 11 يونيو من ذات العام بدائرة قسم شرطة عين شمس.. حيث أظهرت التحقيقات قيام قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وقيادات التحالف الداعم للإخوان والمسمى بـ “تحالف دعم الشرعية” بتأسيس لجان عمليات نوعية تضم مسلحين من تنظيم الإخوان وذلك التحالف، لتكون جناحا عسكريا للجماعة الإرهابية، بغرض استهداف الإعلاميين لمنعهم من كشف جرائمهم واستهداف المواطنين المسيحيين لخرق نسيج الوحدة الوطنية وإثارة الفوضى بالبلاد، فضلا عن استهداف مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة بقصد إسقاط الدولة المصرية.
كما كشفت التحقيقات عن تدبير لجان العمليات النوعية لجماعة الإخوان الإرهابية، تجمهرا بمنطقة عين شمس بتاريخ 28 مارس 2014 تنفيذا لتلك الأغراض الإرهابية الإخوانية، حيث قاموا بإطلاق الأعيرة النارية صوب المواطنين الرافضين لتجمهرهم، والإعلاميين، وقوات الشرطة.. وأطلق أحدهم (المتهمين) عيارا ناريا صوب الصحفية ميادة أشرف أثناء قيامها بتصوير أفعالهم الإجرامية، فأصابتها في رأسها، مرديا إياها صريعة، كما أطلق متهم آخر عيارا ناريا صوب المواطنين الرافضين لتجمهرهم أصاب الطفل شريف عبد الرؤوف في رأسه مما أودى بحياته.
وأضافت التحقيقات أن بعض المتهمين أحاطوا بسيارة المواطنة ماري سامح جورج، متكالبين عليها، ووالوا الاعتداء عليها ثم أطلق أحدهم عيارا ناريا أصاب المجني عليها في صدرها، فأرداها قتيلة، وأضرموا النيران في سيارتها عقب ذلك، فضلا عن شروعهم في قتل مواطنين آخرين من رافضي تجمرهم.
واعترف 25 متهما - خلال تحقيقات النيابة العامة - بالانضمام للجان العمليات النوعية الإخوانية، وتدبيرهم للتجمهر السالف ذكره، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات وإطلاق بعضهم الأعيرة النارية صوب المواطنين والإعلاميين وقوات الشرطة.
-
محافظ القاهرة: الانتهاء من تطوير 45 منطقة عشوائية خطرة نهاية 2018
أكد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة أن العاصمة ستشهد العديد من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي والاحتفال ...Fri, 07 Jul 2017 08:59:07 GMT
-
نادلات آليات يجذبن الزبائن لمطعم بيتزا في باكستان
تعمل رابعة وآني وجيني على تلبية طلبات الزبائن وتقديم البيتزا في أحد مطاعم مدينة ملتان الباكستانية، من دون أن يثير ذلك استياء المحافظين في هذه المدينة المعروفة ...Sat, 08 Jul 2017 07:38:40 GMT
-
تدريبات للجيش الإسرائيلي تحاكي اجتياح قطاع غزة والقتال داخل الأنفاق
كشفت صحيفة “يديعوت أحرنوت” أن جيش الاحتلال الاسرائيلي أنهى مساء أمس تدريبات عسكرية في منطقة الجولان السوري المحتل، هي الاضخم من نوعها وتحاكي اجتياح قطاع غزة. ...Fri, 07 Jul 2017 10:01:54 GMT
-
غدًا.. قمة "مصرية - فلسطينية" بالقاهرة
وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، القاهرة، اليوم السبت، على رأس وفد رفيع المستوى لمدة يومين. وقال جمال الشوبكي سفير فلسطين بالقاهرة: إن عباس سيطلع الرئيس عبدالفتاح ...Sat, 08 Jul 2017 16:21:57 GMT
-
3 معلومات تجنب مشاركتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي
رغم المحتوى الهائل الذي نقوم بمشاركته يومياً على الشبكات الاجتماعية كالصور والفيديوهات والآراء الشخصية والأفكار وغيرها، إلا أن هناك العديد من المعلومات الحساسة ...Sat, 08 Jul 2017 15:44:38 GMT
-
فتح الصالة الرئاسية استعدادا لاستقبال أبو مازن
فتحت سلطات مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم السبت، الصالة الرئاسية استعدادا لاستقبال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، والذى من المقرر أن يصل القاهرة اليوم ...Sat, 08 Jul 2017 16:07:56 GMT
-
7 أسباب تؤدي للشعور الدائم بالتعب والإرهاق
يبدُو طبيعيًا أن يشعر الإنسان بالإرهاق، بين الفينة والأخرى، ذلك أن الجسم يتعب بدوره جراء أنشطته المستمرة، لكن حين يطولُ الإرهاق لفترة غير مألوفة، فإن ثمة ما يدعو ...Sat, 08 Jul 2017 15:11:40 GMT
-
كيف تمول "أبل" خزائن "سامسونج"؟
توقعت شركة “سامسونج” للإلكترونيات في تقرير، الجمعة، تحقيق زيادة كبيرة في الإيرادات والأرباح، خلال الربع الثاني من العام الجاري، بفضل أدوار تقوم بها شركات أخرى ...Sat, 08 Jul 2017 15:19:13 GMT
-
جوجل تقرر تشغيل مركزها للبيانات فى هولندا بالطاقة الشمسية
ستشتري شركة “جوجل” الأميركية كل الكهرباء التي يولدها أكبر متنزه شمسي في هولندا خلال العقد المقبل، من أجل تشغيل مركز بيانات افتتحته مؤخرا، يضم آلاف الخوادم. ويأتي ...Sat, 08 Jul 2017 15:19:13 GMT