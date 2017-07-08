أكد الشيف أسامة السيد أن هناك أنواع من الخضار والفاكهة إذا تم قطفها وهى ليست ناضجة على الشجرة لن يكتمل نضجها أبداً ومنها الموالح مثل البرتقال و الليمون والجريب فروت وكذلك الخيار والعنب والأناناس والرمان وأنواع التوت مثل الفراولة والبلوبارى وكذلك البطيخ.

وأضاف عبر موقعه الرسمي أن الأنواع التالية يمكن أن تكمل نضجها حتى بعد أن تقطف مثل التفاح، والمشمش، والأفوكادو، والموز، والتين، والجوافة، والشمام، والشهد، والكيوى، والمانجو، والكمثرى، والخوخ، والطماطم، ولكن هذا النضج عادةً ما يكون تغير فى اللون وليس فى تحسن المذاق أو إضافة أى قيمة غذائية إليه، لأنه إكتسب من التغير الكيميائى وليس من إمتصاص المزيد من العناصر المعدنية من التربة أثناء نضجه على الشجرة.