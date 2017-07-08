 Moheet on google
السبت 8 يوليو 2017 06:45 مساءً
روابط سريعة
حقيقة نضج بعض الخضروات والفواكه بعد قطفها
|S|خضروات

حقيقة نضج بعض الخضروات والفواكه بعد قطفها

2017-07-08 18:14:43

أكد الشيف أسامة السيد أن هناك أنواع من الخضار والفاكهة إذا تم قطفها وهى ليست ناضجة على الشجرة لن يكتمل نضجها أبداً ومنها الموالح مثل البرتقال و الليمون والجريب فروت وكذلك الخيار والعنب والأناناس والرمان وأنواع التوت مثل الفراولة والبلوبارى وكذلك البطيخ.

وأضاف عبر موقعه الرسمي أن الأنواع التالية يمكن أن تكمل نضجها حتى بعد أن تقطف مثل التفاح، والمشمش، والأفوكادو، والموز، والتين، والجوافة، والشمام، والشهد، والكيوى، والمانجو، والكمثرى، والخوخ، والطماطم، ولكن هذا النضج عادةً ما يكون تغير فى اللون وليس فى تحسن المذاق أو إضافة أى قيمة غذائية إليه، لأنه إكتسب من التغير الكيميائى وليس من إمتصاص المزيد من العناصر المعدنية من التربة أثناء نضجه على الشجرة.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3