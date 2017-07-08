الداخلية تثأر لدماء الشهداء.. وتسقط 16 إرهابيًا قبل ارتكابهم عمليات انتحارية2017-07-08 17:53:15
تسطر وزارة الداخلية بطولات جديدة فى سجلها وذلك قبل مرور24 ساعة على صعود أرواح شهداء القوات المسلحة الأبرارالذين استشهدوا أمس أثناء أداء واجبهم فى شمال سيناء، وكذلك ضابط الأمن الوطنى الذى استشهد أمس فى مركز الخانكة بالقليوبية واستكمالا لنجاحات القوات المسلحة ضد الإرهاب الأسود، وجهت الداخلية اليوم السبت ضربتين قاسمتين أسقطت خلالهما 16إرهابيا قبل ارتكابهم لعمليات انتحارية ثأرا لدماء الشهداء.
واستكمل رجال الشرطة نهجهم فى توجيه الضربات الاستباقية إلى عناصر الإرهاب الأسود، والتى وضع نهجها اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، منذ تحمله لمهامه فى حفظ الأمن والأمان بالبلاد كوزير للداخلية فى مارس 2014 ؛ حيث سطر قطاع الأمن الوطنى، بطولة جديدة من خلال ضربة استباقية مدوية للعناصر الارهابية، الذين كانوا فى مرحلة الاعداد والتدريب على تنفيذ عمليات عدائية ضد منشآت الدولة، لترويع المواطنين الآمنين، ولكن رجال الشرطة كانوا لهم بالمرصاد، ونجحوا فى افشال مخططاتهم،وتبريد قلوب أمهات وزوجات وأطفال الشهداء الأبطال من رجال القوات المسلحة والشرطة، الذين يضحون بأرواحهم فداء لأمن الوطن.
وتوصلت الأجهزة الأمنية من خلال مصادر معلوماتها القوية إلى معلومات حول اضطلاع مجموعة من الكوادر الإرهابية بمحافظة شمال سيناء، بإعداد معسكر تنظيمى لاستقبال العناصر المستقطبة حديثاً لصفوفهم من مختلف محافظات الجمهورية، واخضاعهم لبرامج إعداد بدنى وتدريب عسكرى على استخدام الأسلحة النارية مختلفة الأنواع، وتصنيع العبوات المتفجرة، وصقلهم بدورات لتأهيل العناصر الانتحارية، تمهيداً للدفع بهم لمواصلة نشاطهم العدائى بصفوف التنظيم؛ حيث تبين اتخاذهم من المنطقة الصحراوية الكائنة بنطاق الكيلو 11 بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، معسكراً لهم.
وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة تم استهدافهم، إلا أنهم بادروا بإطلاق وابل كثيف من النيران تجاه القوات، فتم التعامل مع مصدرها، مما أسفر عن مصرع 14 عنصرا إرهابيا، من بينهم 5 مطلوب ضبطهم فى القضية رقم 79/2017 حصر أمن دولة عليا “تحرك مجموعة من العناصر الإرهابية المعتنقة لأفكار تنظيم داعش الإرهابى”، وجارى التعرف على هويات التسعة الباقين، وعثر بحوزتهم على 7 أسلحة آلية، ورشاش، وطبنجة حلوان، وبندقية خرطوش، ومجموعة متنوعة من وسائل الاعاشة والكتب والمطبوعات التى تتضمن مواد دينية متطرفة.
واستكمالا للضربات الاستباقية، نجحت الأجهزة الأمنية فى رصد اثنين من عناصر حركة “حسم” الإرهابية المسئولين عن توفير الدعم اللوجيستى (الأسلحة المختلفة – العبوات الناسفة) لعناصر الحركة، لتنفيذ العديد من الحوادث الإرهابية، ومطلوب ضبطهما وإحضارهما فى القضية رقم 420/2017 حصر أمن دولة عليا (الحراك المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية )؛ خلال تواجدهما بطريق دهشور بمدينة 6 أكتوبر.
ولدى اقتراب القوات منهما لضبطهما، بادرا باطلاق الأعيرة النارية تجاهها، فبادلتهما القوات اطلاق النيران، مما أسفرعن مصرعهما، وتبين أنهما الإخوانى الإرهابى على سامى فهيم الفار، والإخوانى الإرهابى ماجد زايد عبد ربه على، وعثر بحوزتهما على بندقية آلية عيار 7.62 × 39 مم، وبندقية FN عيار 7.62×54 مم، بالإضافة إلى كمية من الذخيرة وفوارغ طلقات.
وتؤكد تلك الضربات القوية، استمرار الأجهزة الأمنية فى ملاحقة العناصر الارهابية، أى كان موقعها أو عتادها، وافشال مخططاتها الدنيئة ضد الدولة المصرية؛ وذلك بالتعاون والتنسيق مع القوات المسلحة الباسلة.
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