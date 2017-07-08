

فتحت سلطات مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم السبت، الصالة الرئاسية استعدادا لاستقبال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، والذى من المقرر أن يصل القاهرة اليوم للقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية الأحد لبحث الأوضاع العاجلة والمهمة على الساحتين الفلسطينية والعربية.

وانتظمت الخدمات الأمنية المرورية بمحيط الصالة، وعلى الطرق المؤدية من وإلى المطار، وسط عمليات تمشيط موسعة لمحيط الصالة بالكلاب البوليسية وأجهزة الكشف عن المفرقعات.

ويلتقى أبو مازن لدى وصوله مساء السبت وزير الخارجية المصرى سامح شكرى، وأمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط، مشيرا إلى أن القمة الفلسطينية ستبحث مستجدات الأوضاع الفلسطينية والعلاقات الثنائية.

يأتى اللقاء فى إطار التشاور والتنسيق المستمر بين الجانبين حول مختلف القضايا العربية والدولية ذات الاهتمام المشترك والتأكيد على موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية التى تحتفظ بمكانتها على قمة أولويات السياسة المصرية الخارجية، باعتبارها القضية العربية المحورية.

كانت حركة فتح قد نفت الأنباء التى ترددت عن إلغاء الزيارة المقررة للرئيس الفلسطينى محمود عباس “أبو مازن” للقاهرة مطلع الأسبوع المقبل، وقال المتحدث باسم الحركة أسامة القواسمى، فى اتصال هاتفى مع وكالة “سوا”، إن زيارة الرئيس عباس فى موعدها المقرر سلفا ولا تغيير فيها، مؤكدا أن الأخبار التى أوردتها وسائل الإعلام الإسرائيلية “أكاذيب وفبركات”.