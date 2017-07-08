أعلنت هيئة السكك الحديدية تعطل حركة مسير القطارات بمحطة ناصر على خط القاهرة - السد العالي؛ نتيجة سقوط “عجلة البوجي” الأمامي لجرار وعربة من القطار رقم 833 مميز القادم من السد العالي ومتجه إلى القاهرة.

وأوضحت الهيئة - في بيان اليوم السبت - أنه أثناء تدوير القطار من حوش التخزين بمحطة ناصر ما بين الواسطى وبني سويف من النازل إلى الطالع، سقطت عجلة بوجي الجرار والعربة الأولى خلف الجرار بالبوجي الأمامي؛ مما تسبب في تعطيل الحركة بمحطة ناصر على خط القاهرة - السد العالي.

وأوضح البيان أنه تم الدفع بأوناش ومعدات لرفع عجلة بوجي الجرار والعربة الأولى خلف الجرار لعدم تعطيل حركة مسير القطارات، وتشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب سقوط عجلة بوجي الجرار والعربة الأولى.

وقدمت الهيئة اعتذارها لكل الركاب نتيجة وجود بعض التأخيرات بمحطة ناصر الواقعة على خط القاهرة - السد العالي في المسافة ما بين محطة الواسطى وبني سويف.