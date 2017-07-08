3 فضائيات تبث مباريات البطولة العربية بالقاهرة2017-07-08 17:58:09
نجحت 3 قنوات فضائية في الحصول على حقوق بث مباريات البطولة العربية المقرر إقامتها بالقاهرة خلال الفترة من 22 يوليو الحالى إلى 5 أغسطس المقبل.
ومن المقرر أن تنقل قنوات أون سبورت وابو ظبي والرياضية السعودية مواجهات البطولة العربية التي تشهد مشاركة القطبين الأهلي والزمالك وعدد من الأندية العربية.
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