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3 فضائيات تبث مباريات البطولة العربية بالقاهرة
الزمالك

3 فضائيات تبث مباريات البطولة العربية بالقاهرة

2017-07-08 17:58:09
كتب - متابعات

نجحت 3 قنوات فضائية في الحصول على حقوق بث مباريات البطولة العربية المقرر إقامتها بالقاهرة خلال الفترة من 22 يوليو الحالى إلى 5 أغسطس المقبل.
 
ومن المقرر أن تنقل قنوات أون سبورت وابو ظبي والرياضية السعودية مواجهات البطولة العربية التي تشهد مشاركة القطبين الأهلي والزمالك وعدد من الأندية العربية.

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