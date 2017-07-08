لقي 3 من ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح مصرعهم، وأصيب 5 آخرون جراء قصف شنته القوات الشرعية اليمنية في جبل وعش شمال تعز و”قرقفان” جنوب غرب تعز، كما استهدفت القوات الشرعية مواقع ومخازن أسلحة وتجمعات للمتمردين بمحافظة الحديدة.

وأضاف مصدر من القوات الشرعية اليمنية - حسبما ذكرت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم /السبت/ - أن ميليشيات الحوثي وصالح شنت قصفا أدى لمقتل 3 نساء وإصابة 5 آخرين جنوب وغرب مدينة تعز بجنوب اليمن.

يذكر أن القصف ما زال مستمرا بين القوات الشرعية والمتمردين في صرواح بمأرب.