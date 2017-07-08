قالت شركة تيسلا إنها ستبني أكبر بطارية ليثيوم أيون في العالم جنوب أستراليا، ضمن مسعى لحل أزمة الطاقة التي تسببت في انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء المنطقة.

وستعقد تيسلا شراكة مع شركة نيون الفرنسية للطاقة المتجددة لبناء بطارية بقوة 100 ميغاوات في ولاية جنوب أستراليا.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، ايلون مسك، الجمعة، إن النظام سيكون أقوى بثلاث مرات من أي نظام بطارية آخر على وجه الأرض.

ويعتمد جنوب أستراليا بشكل كبير على الطاقة الشمسية والمولدة من الرياح.

وتعمل الدولة جاهدة على دعم شبكة الكهرباء الهشة ومكافحة ارتفاع أسعار الطاقة عقب معاناة المنطقة من انقطاع واسع للتيار الكهربائي خلال عاصفة العام الماضي.