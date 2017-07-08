

قال بدر عبدالعاطي، سفير مصر لدى ألمانيا: إن هناك طلبا متزايدا من الجانب الألماني على السياحة بمصر.

وأوضح أنه في خلال الفترة ما بين يناير وأبريل 2017، زار مصر نصف مليون سائح ألماني، بزيادة 35% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، مضيفا أن المانيا تعد الدولة الاولي في عدد السائحين لعام 2016.

وأضاف خلال لقائه وفدا من الصحفيين، اليوم السبت، بمقر السفارة المصرية في برلين، بحضور الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية: “نستهدف الوصول لعدد مليون و400الف سائح ألماني يزورن مصر سنويًا”.

وأوضح أن المؤشرات تنبيء بأن يتجاوز عدد السائحين الألمان خلال عام 2017، حاجز المليون، خاصة مع التوسع في عدد رحلات طيران الشارتر إلى 130 رحلة أسبوعيا، بجانب توسع هذه الرحلات في العديد من المدن الألمانية، وعدم الاقتصار علي برلين.

وأكد أن خطة جذب السياح الألمان إلى مصر، شملت أيضا جذبهم إلى محافظات جديدة، وعدم الاقتصار على السياحة في الغردقة ومرسى علم، بل تم الترويج إلى رحلات لشرم الشيخ، الأقصر، وأسوان، بجانب بدء الترويج للسياحة العلاجية، وهذا ما تتم مناقشته حاليا مع محافظ جنوب سيناء.

وقال بدر عبدالعاطي: “لدينا ثقة وتفاؤل بأن 2017 سيكون عام السياحة الألمانية فى مصر، خاصة أن لدينا ميزة تنافسية لا تتواجد بأي دولة أخرى”، وهذا ما دعا الشركات السياحية الألمانية لأن تمنحنا المرتبة الأولى كأفضل مقصد سياحي هذه السنة.

وأكد أن ألمانيا تعد الدولة الوحيدة التي لم تعاقب مصر عقب سقوط الطائرة الروسية، واكتفت بحظر سفر طائراتها فوق محافظتي شمال وجنوب سيناء، وحاليا تم رفع حظر السفر تحت 26 ألف قدم فوق جنوب سيناء، ما يعكس على قوة العلاقات بين البلدين.