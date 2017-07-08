أجندة إخبارية ليوم الأحد الموافق 9 يوليو 20172017-07-08 16:45:49
القاهرة .. تفتتح وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، غدا، فاعليات مؤتمر الشباب والتوظيف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحت رعاية الوزارة ومركز التكامل المتوسطي، والوكالة الفرنسية للتنمية، ومؤسسة آنا ليندا، ومجموعة البنك الدولي.
القاهرة.. يجتمع وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، غدا، بالشعبة العامة للمخابز، بمقر عام ديوان الوزارة، مع كل من أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعطية حمّاد، رئيس شعبة المخابز.
القاهرة .. يفتتح وزير الآثار الدكتور خالد العناني في السابعة من مساء غد مباني محب الدين أبو الطيب وسبيل وكتاب خسرو باشا وقبة الصالح نجم الدين أيوب بشارع المعز، وذلك بعد الانتهاء من أعمال ترميمها ورفع كفاءتها.
القاهرة .. تبدأ وزارة القوى العاملة، غدا وحتى الخميس المقبل، قبول طلبات الدفعة السادسة من الراغبين في التدريب من الشباب مجانًا، بشركة ويزرفورد على المهن المتعلقة بنشاط الخدمات البترولية، بداية من أعمال استكشاف البترول، وحفر الآبار، وحتى إنتاج النفط أو الغاز من الآبار وصيانة الأجهزة والمُعدات، في إطار التعاون مع الوزارة والشركة ومؤسسة مصر الخير.
بنها .. يضع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، غدا، حجر الأساس لأول مستشفى تخصصي في محافظة القليوبية مملوك بالكامل للجامعة .
القاهرة .. تستضيف كلية الآداب جامعة عين شمس وفدًا عمانيًا ممثلًا عن جائزة السلطان قابوس الثقافية الساعة السادسة مساء غد بقاعة المؤتمرات بالكلية.
القاهرة .. تعرض جمعية نقاد السينما - العنوان: 9 ش أحمد عرابى، وسط البلد، البساتين، محافظة القاهرة - الفيلم التسجيلي “أم غايب” للمخرجة نادين صليب، في السابعة مساء غد بمقر الجمعية بحضور المخرجة، ويعقب العرض مناقشة يديرها الناقد رامي عبد الرازق.
القاهرة .. يستضيف المجلس الأعلى للثقافة غدا مؤتمرًا صحفيًا لإعلان التفاصيل الكاملة للمهرجان القومي للمسرح، في دورته العاشرة “دورة الدكتورة نهاد صليحة”.
القاهرة.. تنطلق غدا فعاليات المهرجان الترفيهي الذي تنظمه مستشفى سرطان الأطفال 57357 بمناسبة مرور 10 سنوات كاملة على افتتاحها أصبحت خلالها أكبر وأهم مؤسسة لمكافحة سرطان الأطفال في مصر والوطن العربي وأفريقيا.
الإسكندرية .. ينظم مركز النيل للإعلام بالإسكندرية التابع للهيئة العامة للاستعلامات بالتعاون مع مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية غدا ندوة بعنوان “تفعيل دور الشباب في تنمية المجتمع”.
الغردقة .. يعقد غداً في تمام الساعة الحادية عشر، بمجمع إعلام الغردقة، الاجتماع الشهرى لشباب محافظة البحر الأحمر مع اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر وبحضور القيادات التنفيذية.
الإسكندرية.. يلتقي فريقا الزمالك وأهلي طرابلس الليبي غدا باستاد برج العرب في الجولة الأخيرة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
المنصورة .. يستضيف المسرح المكشوف بحديقة قصر ثقافة الطفل بالمنصورة في السابعة من مساء غد عرضين لفريق نادى المسرح ببيت ثقافة مدينة المطرية ويحمل العرض الأول اسم المسرحية (رقصة الدم) إخراج محمود الديسطى والعرض الآخر مسرحية (الكمامة) إخراج محمد سليمان.
-
محافظ القاهرة: الانتهاء من تطوير 45 منطقة عشوائية خطرة نهاية 2018
أكد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة أن العاصمة ستشهد العديد من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي والاحتفال ...Fri, 07 Jul 2017 08:59:07 GMT
-
نادلات آليات يجذبن الزبائن لمطعم بيتزا في باكستان
تعمل رابعة وآني وجيني على تلبية طلبات الزبائن وتقديم البيتزا في أحد مطاعم مدينة ملتان الباكستانية، من دون أن يثير ذلك استياء المحافظين في هذه المدينة المعروفة ...Sat, 08 Jul 2017 07:38:40 GMT
-
السعودية تمنع "بي إن سبورت" القطرية في الأماكن العامة والمقاهي والفنادق
كشفت مصادر مطلعة في السعودية، بأن هناك توجهًا خلال اليومين المقبلين بمنع بث قنوات بي إن سبورت القطرية في جميع الأماكن العامة والمقاهي الشعبية والفنادق. وأكدت بحسب ...Sat, 08 Jul 2017 07:34:03 GMT
-
تدريبات للجيش الإسرائيلي تحاكي اجتياح قطاع غزة والقتال داخل الأنفاق
كشفت صحيفة “يديعوت أحرنوت” أن جيش الاحتلال الاسرائيلي أنهى مساء أمس تدريبات عسكرية في منطقة الجولان السوري المحتل، هي الاضخم من نوعها وتحاكي اجتياح قطاع غزة. ...Fri, 07 Jul 2017 10:01:54 GMT
-
الشوكولاتة تعزز قدرات الدماغ
وجد العلماء الإيطاليون أن الجرعة اليومية من الكاكاو تعمل كمكمل غذائي لمواجهة مختلف أنواع التدهور المعرفي. ووجدت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة لاكويلا ...Sat, 08 Jul 2017 14:01:18 GMT
-
سنغافورة تتصدر دول العالم في مؤشر الأمن السيبراني
تتصدر سنغافورة دول العالم فيما يتعلق بالحماية من الهجمات السيبرانية، بينما وجد تقرير وكالة الأمم المتحدة للاتصالات، فجوات كبيرة في الأمن السيبراني بين الدول ...Sat, 08 Jul 2017 14:13:02 GMT
-
اليونان تسمح باستخدام الماريجوانا لأغراض طبية
أعلن رئيس الوزراء اليوناني، ألكسيس تسيبراس، عن توقيعه مرسوما حكوميا يسمح باستخدام القنب لأغراض طبية. هذا وسيمكّن القرار الأطباء اليونانيين قريبا من وصف أدوية ...Sat, 08 Jul 2017 14:01:18 GMT
-
إلغاء خروج رائدي الفضاء الروسيين من المحطة الفضائية الدولية
أُلغيت عملية خروج رائدي الفضاء الروسييْن من المحطة الفضائية الدولية إلى الفضاء المفتوح، والتي كان من المخطط تنفيذها في نوفمبر المقبل. أعلن ذلك رائد الفضاء الروسي، ...Sat, 08 Jul 2017 14:01:18 GMT
-
وزير الصحة يلتقي الرئيس اللبناني ويعرض نتائج الملتقى الصحي الاقتصادي
قدم وزير الصحة والسكان أحمد عماد الدين راضي إلى الرئيس اللبناني ميشيل عون عرضا تفصيليا حول آخر ما توصلت إليه نتائج الملتقى الصحي الاقتصادي المنعقد في بيروت. جاء ذلك ...Sat, 08 Jul 2017 13:52:41 GMT