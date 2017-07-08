القاهرة .. تفتتح وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، غدا، فاعليات مؤتمر الشباب والتوظيف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحت رعاية الوزارة ومركز التكامل المتوسطي، والوكالة الفرنسية للتنمية، ومؤسسة آنا ليندا، ومجموعة البنك الدولي.

القاهرة.. يجتمع وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، غدا، بالشعبة العامة للمخابز، بمقر عام ديوان الوزارة، مع كل من أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعطية حمّاد، رئيس شعبة المخابز.

القاهرة .. يفتتح وزير الآثار الدكتور خالد العناني في السابعة من مساء غد مباني محب الدين أبو الطيب وسبيل وكتاب خسرو باشا وقبة الصالح نجم الدين أيوب بشارع المعز، وذلك بعد الانتهاء من أعمال ترميمها ورفع كفاءتها.

القاهرة .. تبدأ وزارة القوى العاملة، غدا وحتى الخميس المقبل، قبول طلبات الدفعة السادسة من الراغبين في التدريب من الشباب مجانًا، بشركة ويزرفورد على المهن المتعلقة بنشاط الخدمات البترولية، بداية من أعمال استكشاف البترول، وحفر الآبار، وحتى إنتاج النفط أو الغاز من الآبار وصيانة الأجهزة والمُعدات، في إطار التعاون مع الوزارة والشركة ومؤسسة مصر الخير.

بنها .. يضع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، غدا، حجر الأساس لأول مستشفى تخصصي في محافظة القليوبية مملوك بالكامل للجامعة .

القاهرة .. تستضيف كلية الآداب جامعة عين شمس وفدًا عمانيًا ممثلًا عن جائزة السلطان قابوس الثقافية الساعة السادسة مساء غد بقاعة المؤتمرات بالكلية.

القاهرة .. تعرض جمعية نقاد السينما - العنوان: 9 ش أحمد عرابى، وسط البلد، البساتين، محافظة القاهرة‬ - الفيلم التسجيلي “أم غايب” للمخرجة نادين صليب، في السابعة مساء غد بمقر الجمعية بحضور المخرجة، ويعقب العرض مناقشة يديرها الناقد رامي عبد الرازق.

القاهرة .. يستضيف المجلس الأعلى للثقافة غدا مؤتمرًا صحفيًا لإعلان التفاصيل الكاملة للمهرجان القومي للمسرح، في دورته العاشرة “دورة الدكتورة نهاد صليحة”.

القاهرة.. تنطلق غدا فعاليات المهرجان الترفيهي الذي تنظمه مستشفى سرطان الأطفال 57357 بمناسبة مرور 10 سنوات كاملة على افتتاحها أصبحت خلالها أكبر وأهم مؤسسة لمكافحة سرطان الأطفال في مصر والوطن العربي وأفريقيا.

الإسكندرية .. ينظم مركز النيل للإعلام بالإسكندرية التابع للهيئة العامة للاستعلامات بالتعاون مع مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية غدا ندوة بعنوان “تفعيل دور الشباب في تنمية المجتمع”.

الغردقة .. يعقد غداً في تمام الساعة الحادية عشر، بمجمع إعلام الغردقة، الاجتماع الشهرى لشباب محافظة البحر الأحمر مع اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر وبحضور القيادات التنفيذية.

الإسكندرية.. يلتقي فريقا الزمالك وأهلي طرابلس الليبي غدا باستاد برج العرب في الجولة الأخيرة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

المنصورة .. يستضيف المسرح المكشوف بحديقة قصر ثقافة الطفل بالمنصورة في السابعة من مساء غد عرضين لفريق نادى المسرح ببيت ثقافة مدينة المطرية ويحمل العرض الأول اسم المسرحية (رقصة الدم) إخراج محمود الديسطى والعرض الآخر مسرحية (الكمامة) إخراج محمد سليمان.