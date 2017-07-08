أعلنت وزارة الداخلية عن مقتل اثنين من حركة (حسم) الإرهابية في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة أثناء ضبطهما بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتدعيم ركائز الأمن والاستقرار، ومواجهة مخططات التنظيمات المتطرفة، وعلى رأسها جماعة الإخوان الإرهابية، والعمل على تقويض نشاط كوادرها وإفشال مخططاتهم الإجرامية ضد مؤسسات الدولة.

وقالت وزارة الداخلية - بيان أصدرته اليوم السبت - إن معلومات مؤكدة وردت لقطاع الأمن الوطنى، تفيد باعتياد بعض كوادر حركة (حسم) الإرهابية التردد على طريق دهشور بدائرة مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وذلك للإعداد لتنفيذ عمليات عدائية، مشيرا الى أنه تم التعامل مع تلك المعلومات عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا وتعيين نقاط الملاحظة بالطريق لضبطهم.

وأضافت أن عمليات التمشيط أسفرت عن رصد دراجة بخارية متوقفة بالمنطقة، وحال اقتراب القوات منها، بادرت العناصر المستقلة لها بإطلاق أعيرة نارية بكثافة تجاة القوات؛ مما دفعها للتعامل مع مصدر النيران، وأسفر ذلك عن مصرع كل من الإخوانى الإرهابى على سامى فهيم الفار (مواليد 26/8/1989 دمياط ويقيم بها البصارطه – عامل)، والإخوانى الإرهابى ماجد زايد عبد ربه على ( مواليد 8/5/1995 الفيوم ويقيم بها مساكن السكة الحديد– طالب).

وأشارت إلى أنه عُثر - بمحل الواقعة - على بندقية آلية عيار 7.62 × 39 مم، وبندقية FN عيار 7.62×54 مم، بالإضافة إلى كمية من الذخيرة وفوارغ طلقات. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة المشار إليها، وتوالى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق فيها.

يشار إلى أن المذكورين من أبرز كوادر حركة (حسم) الإخوانية الإرهابية، السابق اضطلاعهما بدور بارز لصالحها خلال الفترة الماضية، حيث ارتكزا على تنفيذ تكليفات قياداتهم الهاربين خارج البلاد بالتخطيط وتوفير الدعم اللوجيستى (الأسلحة المختلفة – العبوات الناسفة) لعناصر الحركة، لتنفيذ العديد من الحوادث الإرهابية، وأنهما مطلوب ضبطهما وإحضارهما فى القضية رقم 420/2017 حصر أمن دولة عليا (الحراك المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية ).