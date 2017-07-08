ضاحي خلفان: «تميم» تحت الإقامة الجبرية في قطر2017-07-08 16:52:22
أكد ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، أن حاكم قطر تميم بن حمد تم تحديد إقامته في قطر وهو تحت الإقامة الجبرية حاليًا، مشيرًا إلى أن قطر خدعت كثيرين بمهاجمتها للقادة العرب وخلق فوضى داخل الدول، فانكشف أمرها.
وكتب ضاحي خلفان تغريدة على تويتر “قطر الحمدين إذا تحدثت كذبت وإذا عاهدت خانت.. لن يتغير السلوك إلا بتغير القيادة”.
وقال: “ما دام صورة تميم وحمد في المستشفى قديمة فنفي الإقامة الجبرية إثبات!!!”.
وأضاف: “أخلت الحكومة القطرية بمن الدول العربية مع سبق الإصرار والترصد والتصميم.. فشلت فشلا مخزيا وأضحت اليوم في مهب الحزم والعزم”.
وعلق: “خدعت قطر الكثيرين الذين كانوا يظنون فيها الظن الحسن إلى أن بدأت تهاجم القادة العرب، في محاولة واضحة لخلق الفوضى حينها انكشفت اللعبة”.
وتابع: “لم تتق الله قطر في أمن واستقرار الدول العربية ومن لا يرحم الناس لا يرحم”.
وقال ضاحي: “قطر الحكومة وطاقمها الذي يدور في فلك المؤامرات على الأمة.. وليس الشعب”، مضيفًا: “قطر اليوم في عزلة إلا من إيران”.
خدعت قطر الكثيرين الذين كانوا يظنون فيها الظن الحسن الى أن بدأت تهاجم القادة العرب في محاولة واضحة لخلق الفوضى حينها انكشفت اللعبة— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) ٨ يوليو، ٢٠١٧
لم تتق الله قطر في امن و استقرار الدول العربية ومن لا يرحم الناس لا يرحم.— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) ٨ يوليو، ٢٠١٧
قطر الحكومة وطاقمها الذي يدور في فلك المؤامرات على الامة..وليس الشعب— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) ٨ يوليو، ٢٠١٧
قطر اليوم في عزلة الا من ايران— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) ٨ يوليو، ٢٠١٧
خبر الاقامة الجبرية لتميم بعد نشر الصورة القديمة مع والده..يؤكد مصداقية الاخبارية التي تسربت من العمق القطري— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) ٨ يوليو، ٢٠١٧
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