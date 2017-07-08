اجتمع مجلس الجامعات الخاصة والأهلية ظهر اليوم، السـبت، برئاسـة خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحـث العلمى، بحضور د. عزالدين أبو ستيت أمين المجلس، وذلك بمقر الوزارة.

فى بداية الجلسة وقف الحضور دقيقة حدادًا على أرواح شهداء الحادث الإرهابى الآثم، الذى وقع صباح أمس بشمال سيناء.

وقدم أعضاء المجلس خالص تعازيهم لأسرة إبراهيم أبو العيش، رئيس مجلس أمناء جامعة هليوبوليس، كما قدموا التهنئة للدكتور شريف فخرى لتوليه رئاسة الجامعة المصرية الروسية، وللدكتور يوسف راشد لتوليه منصب القائم بأعمال أمين المجلس الأعلى للجامعات، وتوجيه الشكر للدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات السابق لما قدمه خلال السنوات السابقة من جهد متميز وخبرة كبيرة.

شدد المجلس على ضرورة التزام الجامعات الخاصة بعدم زيادة المصروفات الدراسية خلال العام الجامعى 2017/2018 عن نسبة الـ 10% طبقًا لقرارات المجلس، والاستعداد الكامل لاستقبال الطلاب الجدد خلال العام الدراسى الجديد مع الالتزام بقواعد تنسيق قبول الطلاب وفقًا للقرار الصادر بالجلسة السابقة.

وأشار عبد الغفار إلى قواعد المنح الجديدة بالجامعات الخاصة للعام الجامعى 2017/2018، مشددًا على ألا يقل مجموع المتقدم للمنحة عن الحد الأدنى للقبول بالكلية وتمنح الأولوية لأبناء الشهداء من الجيش والشرطة والمدنيين والطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة، وأن يكون الطالب من خريجى العام الدراسى 2016/2017 من إحدى المدارس الحكومية، وألا يكون قد تقدم بأوراقه للالتحاق بأى جامعة خاصة أو أهلية، مع اقتصار طلب المنحة من جامعة واحدة فقط، مؤكدا على الدور المحورى لمستشارى الوزير بالجامعات الخاصة والأهلية فى فحص ودراسة المتقدمين للمنح، ويتم التقدم للحصول على المنح للجامعات المعنية مباشرة.

وأضاف الوزير أنه تم التواصل مع عدد من محافظى المحافظات الحدودية لتوجيه جزء من هذه المنح لأبناء تلك المحافظات وذلك فى ضوء القواعد التى أقرها المجلس.

وطالب خالد عبد الغفار رؤساء الجامعات الخاصة تأسيس مركزًا إعلاميًا بكل جامعة بهدف التواصل مع المركز الإعلامى بالوزارة لمساعدة الجامعات الخاصة فى تسويق برامجها داخل مصر وخارجها بما يساهم فى زيادة أعداد الطلاب الوافدين الملتحقين بالجامعات المصرية.

وافق المجلس على استمرار العمل بقرار العام الماضى الذى يخص تخفيض الحد الأدنى للتقدم بكليات جامعة سيناء بقيمة 5% عن باقى الجامعات.

وأشار الوزير إلى أنه تم الاتفاق مع يوهانسن عيد رئيس مجلس إدارة هيئة ضمان الجودة والاعتماد للعمل على سرعة البت فى طلبات اعتماد كليات الجامعات الخاصة، وتوجيه الدعوة لها لحضور اجتماع مجلس الجامعات الخاصة والأهلية القادم.

وطالب عبد الغفار رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية بإعداد تصور لعمل مكتب بكل جامعة يكون مسئول عن ترويج وتسويق برامج الكليات بالجامعات الخاصة بالخارج بهدف جذب أعداد كبيرة من الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات الخاصة، وذلك فى ظل المنافسة الشديدة التى تشهدها الجامعات المصرية حاليا.

وخلال الاجتماع استعرض محمد عزازى، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا عرضًا عن نشأة الجامعة وعدد الطلاب المصريين والوافدين وكيفية تطوير العملية التعليمية والبحث العلمى والبرامج التدريبية والدراسات العليا بالجامعة.

واعتمد المجلس محضر اجتماع لجنة فحص طلبات إنشاء الجامعات الخاصة والأهلية حيث تمت الموافقة على:

- إنشاء جامعة (الحياة) بالتجمع الخامس وجامعة (نبتة مصر) بمدينة برج العرب.

- إنشاء كلية الطب البشرى بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات.

كما اعتمد المجلس محضر اجتماع لجنة شئون التعليم والطلاب بالجامعات الخاصة والأهلية حيث قرر المجلس الموافقة على:

- زيادة الأعداد المقررة للقبول بكلية العلوم الصيدلية والصناعات الدوائية بجامعة المستقبل إلى 420 طالبًا اعتباراً من العام الجامعى 2017/2018.

- بدء الدراسة بكلية الاقتصاد والتجارة الدولية بالجامعة المصرية الصينية بعدد (400 طالب) سنويًا من العام الجامعى 2017/2018.

- زيادة المدة البينية إلى 15 عامًا للالتحاق بالكليات النظرية فى برامج التعليم عن بعد.

- الموافقة على اتخاذ إجراءات التقدم لإنشاء كلية هندسة الغاز والطاقة بجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا على أن تضم ثلاثة أقسام هى برنامج الطاقة الجديدة والمتجددة، برنامج الغاز الطبيعى والبتروكيماويات، برنامج البحث والاستكشاف والإنتاج والإسالة.

كما وافق المجلس على بدء الدراسة بعدد من البرامج بجامعة المستقبل وهى: الماجستير فى العلوم الهندسية، والماجستير المهنى فى تخصص هندسة الاتصالات متسعة النطاق، وذلك اعتباراً من العام القادم 2017/2018.

كما وافق المجلس أيضًا على عدد من اتفاقيات التعاون التى أبرمتها بعض الجامعات الخاصة، ومنها:

- جامعة 6 أكتوبر مع كل من: الجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية بليبيا- بنغازى لمدة ثلاث سنوات، وشركة Educom Overseas بلبنان لمدة ثلاث سنوات.

- جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا مع جامعة (CCCU) Canterbury Christ Church بلندن لمدة ثلاث سنوات.

- الجامعة المصرية الروسية مع جامعة البحوث النووية الوطنية الروسية لمدة ست سنوات.

- جامعة هليوبوليس مع أكاديمية البحث العلمى وذلك لإنشاء وتوطين مكتب تسويق ونقل التكنولوجيا والابتكار وملحقاتها، وتنفيذ مبادرة (إعادة استخدام المياه الملوثة من العمليات التحليلية للتواصل لدورة خالية من السوائل المهدرة) وذلك فى إطار تنفيذ مبادرة الاستفادة من خبرات المغتربين المصريين.

وناقش المجلس المذكرة الخاصة بالشراء الموحد للأجهزة والمستلزمات الطبية للعام المالى 2017/2018، وأكد خالد عبد الغفار على أهمية مشاركة الجامعات الخاصة فى عمليات المناقصات المركزية للشراء الموحد للأجهزة الطبية بهدف الحصول على مستوى عال من المواصفات الفنية للأجهزة التى تم التعاقد عليها، وللحصول على مميزات خاصة بفترة الضمان وعقود الصيانة، مع ضمان أعلى نسب للشفافية والنزاهة، فضلًا عن توفير النفقات.

وأحيط المجلس علمًا بخطاب المجلس الأعلى للجامعات والمتضمن نظام وقواعد قبول الطلاب الحاصلين على شهادة النيل الدولية بالجامعات ومؤسسات التعليم العالى المصرية.

كما أحيط المجلس علمًا بموافقة جامعة الإسكندرية على الانضمام لمجموعة الجامعات المصرية: (عين شمس، القاهرة، الجامعة الأهلية الفرنسية)، ومن الجانب الفرنسى جامعات: ( جنوب باريس، نيس، صوفيا انتيبوليس، مونبولييه، افينيون) للحصول على الدكتوراه المزدوجة فى تخصص الحاسبات.