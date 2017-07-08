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الكرملين يرفض كشف أسباب مناورة طائرة بوتين خلال رحلتها إلى هامبورج
ميركل وبوتين

الكرملين يرفض كشف أسباب مناورة طائرة بوتين خلال رحلتها إلى هامبورج

2017-07-08 16:34:47

رفض الكرملين التعليق على المناورة التي أجرتها طائرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في رحلة وصولها إلى مدينة هامبورج في ألمانيا حيث تعقد اجتماعات قمة مجموعة العشرين.

وقال المتحدث الرسمي للكرملين، دميتري بيسكوف اليوم ردا على سؤال للصحفيين عن المناورة الجوية لطائرة الرئيس الروسي: «لا أعلق على هذا الأمر؛ لأن جميع الأسئلة المتعلقة بتحركات الرئيس متصلة مباشرة بأمنه الشخصي وأن أمن الرئيس يراعى بأقصى المستويات».

ونشرت وسائل إعلام أوروبية أنّ طائرة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وهي في طريقها إلى هامبروج، طارت على بعد 500 كم؛ تجنبًا للمرور فوق دول الناتو.

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