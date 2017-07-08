سامية زين العابدين: الرئيس لن يتلقي واجب العزاء وإعلان حالة الحداد حتى الأخذ بثأر الشهداء2017-07-08 16:58:03
نعت الكاتبة الصحفية سامية زين العابدين، زوجة الشهيد العميد عادل رجائي، شهداء الواجب من أبناء القوات المسلحة المصرية بسيناء، الذين استشهدوا بيد الغدر والخسة وهم يحمون أرض الوطن ويدافعون عن شعبه أثناء الهجوم الإرهابى الذى وقع صباح أمس الجمعة بمدينة رفح.
وقالت “سامية زين العابدين”، خلال لقائها مع الإعلامية “دينا رامز” ببرنامج “ست الستات”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم السبت، إن التعازي فى شهداء حادث رفح يجب تقديمها لشعب المصري أجمع وليس أهلهم فقط، مؤكدة أن شهداء الوطن الذين سقطوا للدفاع عن وطنهم ينتظرون من الشعب والجيش والشرطة أن يقدموا كل خبراتهم من أجل بلادهم، مطالبة أسر الشهداء بالانضمام والتواصل معًا تحت راية الدولة المصرية لمقاضاة قطر وتركيا دوليًا على قتل أبنائهم وأزواجهم.
وأكدت الكاتبة الصحفية، أن الرئيس لن يتلقي واجب العزاء وإعلان حالة الحداد حتى الأخذ بثأر الشهداء الأبرياء، مضيفة أن الإرهابيين لم يوجهوا أسلحتهم نحو الإسرائيليين الذين احتلوا القدس ويقتلون في أبنائنا كل يوم، وقاموا بتوجيه أسلحتهم لصدور وقلوب المصريين.
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