 Moheet on google
السبت 8 يوليو 2017 05:04 مساءً
روابط سريعة
جراحات الركبة بالروبوت .. ساحة جديدة للحرب
1-962504

جراحات الركبة بالروبوت .. ساحة جديدة للحرب

2017-07-08 16:34:17

تتجه كبرى شركات التكنولوجيا الطبية إلى أجهزة الإنسان الآلي (الروبوت) للمساعدة في جراحات الركبة المعقدة، متعهدة بإجراءات أسرع ونتائج أفضل في عمليات غالبا ما تخلف لدى المرضى شعورا بعدم الارتياح.
ويزداد الطلب على المفاصل الصناعية البديلة بوتيرة سريعة في ظل تنامي عدد كبار السن الذين يعانون من تآكل المفاصل، لكن الشركات المتنافسة أخفقت على مدى نحو 15 عاما مضت في تحقيق تقدم تكنولوجي يتيح لها حصة كبيرة في السوق.

والآن، ترى شركتا ستريكر الأميركية وسميث أند نيفيو البريطانية أن بوسعهما تغيير هذا المسار قريبا بعدما منحتهما أجهزة الروبوت ميزة أكبر.

ويعني استخدام أجهزة الروبوت آلاما أقل للمرضى وتعافيا أسرع رغم أنها تحتاج لإثبات جدواها في دراسات طبية حاسمة لا يتوقع أن تصل إلى نتائج إلا بعد عامين.

وكان فارس حداد استشاري الجراحة بمستشفيات جامعة لندن كوليدغمن بين الأوائل في بريطانيا الذين استخدموا الأجهزة الجديدة وقد أبهرته النتائج. لكنه أقر بأن مقدمي الرعاية الصحية في حاجة إلى بيانات حاسمة تبرر جدارة الروبوت باستثمار نحو مليون دولار في الجهاز الواحد.

وقال “السبب الرئيسي في استخدام الإنسان الآلي هو الدقة والقدرة على تحقيق الهدف الذي يختلف من مريض لآخر بدقة متناهية”.

وتقول دراسات مسحية في القطاع، إن مستوى الرضا عن عمليات الركبة لا يزيد عن 65 في المئة مقابل 95 في المئة لعمليات الورك.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3