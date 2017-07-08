عزت الإعلامية دينا رامز أهالي شهداء الواجب من أبناء القوات المسلحة المصرية بسيناء، الذين استشهدوا بيد الغدر والخسة وهم يحمون أرض الوطن ويدافعون عن شعبه أثناء الهجوم الارهابى الذى وقع صباح أمس الجمعة بمدينة رفح .

وأضافت خلال برنامجها “ست الستات”، المذاع على شاشة “صدي البلد”، اليوم السبت، “للإسف الشديد فقدنا أمس خير أجناد الأرض على الإطلاق، الذين راحوا غدر معتقدات إرهابية متطرفة، مؤكدة أن ما نشهده من أعمال إرهابية ضريبة لموقف مصر المضاد لسياسة قطر الداعمة للتنظيمات الإرهابية.