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هبوط طائرة اضطراريًا في بريطانيا بعد انتشار دخان بمقصورتها
الطائرة الماليزية المنكوبة

هبوط طائرة اضطراريًا في بريطانيا بعد انتشار دخان بمقصورتها

2017-07-08 16:29:38

هبطت طائرة تابعة لخطوط طومسون الجوية اضراريًا في مطار جاتويك البريطاني بعد معالجة 3 من طاقم الطائرة إثر استنشاقهم الدخان.

وأوضحت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اليوم السبت، أن الطائرة أقلعت من مانشستر في اتجاه “جيرونا” حيث نزل الركاب وعولج الطاقم من استنشاق الدخان، مضيفةً أنه ليس واضحًا ما إذا كان قد تم نقل المصابين الثلاثة إلى المستشفى أم لا.

وقال المتحدث باسم مطار “جاتويك”: “غيرت الطائرة مسارها بسبب دخان في المقصورة”، لافتًا إلى انتظار الركاب لطائرة أخرى.

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