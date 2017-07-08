أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم /السبت/ استضافة المملكة العربية السعودية لاجتماعات مجموعة العشرين للعام 2020.

وقالت المستشارة الألمانية - خلال مؤتمر صحفي في ختام قمة العشرين المنعقدة في مدينة هامبورج الألمانية أوردته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية - إن منظمة التجارة العالمية ضرورية، ويجب أن تمتثل جميع دول العالم لقوانينها، مشيرة إلى أن منافع المنظمة لم تصل للجميع.

وأوضحت المستشارة الألمانية “أننا في القمة تطرقنا لتأمين الاستقرار، واتفقنا على ضرورة وجود نظام مالي قوي وصلب للحفاظ على الأمن العالمي”.. لافتة إلى أن القمة تطرقت إلى انتشار الأوبئة التي تهدد استقرار بعض المناطق، كما أنها تهدد أيضا استقرار الاقتصاد العالمي.