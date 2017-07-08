اختارت السلطات الصينية، تصميمًا فريدا من نوعه لإحدى منشآت إنتاج الطاقة الشمسية في البلاد، بعدما جعلته يبدو من الأعلى مثل حيوان الباندا.

وبحسب ما نقلت صحيفة “إندبندنت” البريطانية، فإن منشأة الطاقة النظيفة أقيمت في منطقة داتونغ، شمال الصين، على مساحة تتجاوز مئة هكتار (أكثر من 400 ألف متر مربع).

وتولت شركة ” China Merchants New Energy Group” المختصة في الطاقة النظيفة، إنشاء المحطة الغريبة في الشكل.

وتعد المحطة التي تصل سعتها إلى 50 ميغاوات مرحلة أولى ضمن مشروع طموح للصين، وقد بدأت في إمداد مناطق شمالية في الصين بالطاقة الكهربائية.

ومن المرتقب أن تشيد الشركة محطة ثانية للطاقة الشمسية، ستكون مصممة بدورها على شكل حيوان الباندا المعرض للانقراض.