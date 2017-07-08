أمرت الدائرة 5 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بتأجيل جلسة إعادة محاكمة المتهم أشرف محمد أبو حجازة، في قضية اقتحام قسم شرطة كرداسة، وقتل مأمور القسم ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة، لجلسة 11 سبتمبر المقبل لسماع مرافعة الدفاع.

وتم عقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد النجدى، وعبدالرحيم صفوت، وأحمد عبدالحكيم، وسكرتارية أحمد صبحي عباس ومحمد سليمان.